Sara Schneider wird neue Leiterin des Schärdinger Tourismusvereins

SCHäRDING. Einen Personalwechsel gibt es im Tourismusverein Schärding. Die aktuelle Büroleiterin Sandra Kobleder verabschiedet sich ab September in die Babypause. Viele Jahre lang war Kobleder Geschäftsführerin-Stellvertreterin des Tourismusverbandes Schärding. Beim Start des neu gegründeten Tourismusvereins war sie mit ihrer touristischen Erfahrung maßgeblich beteiligt.

Mit 1. September übernimmt Sara Schneider die Funktion als Büroleiterin. Schneider hat 2010 in der der Höheren Lehranstalt für Tourismus in Bad Leonfelden maturiert. Nach dem Bachelor-Abschluss Anglistik und Amerikanistik schloss Schneider ihr Masterstudium in Kultur- und Literaturwissenschaften in Salzburg ab.

Durch die Partnerschaft mit dem Schärdinger Haubenkoch Lukas Kienbauer hat die gebürtige Nußbacherin eine starke Verbindung zur Barockstadt.

Die zukünftige Büroleiterin freut sich auf die neue berufliche Herausforderung im Tourismusverein sowie eine gute Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Donau Oberösterreich und den Verantwortlichen der Stadtgemeinde Schärding.

Der Tourismusverein Schärding nimmt in Kooperation mit dem Tourismusverband Donau Oberösterreich die touristischen Agenden in Schärding wahr.

