Sankt Martin: Salhofer kandidiert für die ÖVP

Der 35-jährige Benjamin Salhofer, Baumeister und Eigentümer der Firma Hauszeichner, wurde in der vergangenen Fraktionssitzung zum neuen Bürgermeisterkandidaten nominiert. Die Wahl wird im kommenden Herbst über die Bühne gehen. Seit drei Jahren ist Salhofer als Ersatzgemeinderat aktiv. "Ich werde mich schriftlich mit einem Vorstellungsbrief an alle Bürger in St. Martin wenden und freue mich auf die Hausbesuche", sagt Salhofer. Für Gemeindeparteiobmann Andreas Redhammer ist Salhofer eine "echte Zukunftshoffnung". Man werde den Kandidaten, "der St. Martin im Herzen trägt", mit voller Kraft unterstützen, so Redhammer.

Bezirksparteiobmann Günther Lengauer: "Ich bin überzeugt, dass er das Amt als Bürgermeister wertschätzend und unabhängig ausüben wird."

Wer gegen Salhofer antreten wird, ist noch offen. Ein Antreten eines FPÖ-Kandidaten dürfte laut OÖN-Informationen so gut wie sicher sein. Der Name dürfte demnächst präsentiert werden. Die Grünen, die bei der Gemeinderatswahl auf mehr als 14,5 Prozent kamen und damit vor der SPÖ lagen, tendieren laut OÖN-Informationen dazu, einen Kandidaten aufzustellen. Bei der SPÖ wird die Entscheidung in den kommenden Wochen fallen.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif