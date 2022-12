Sanierung und Grenzeinsätze

Gestartet wird mit dem Wirtschaftsgebäude. Die Planungen sind abgeschlossen, in der Kaserne befinden sich bereits viele Container. Unter anderem wird eine provisorische Küche samt Speisezelt eingerichtet. Rund 40 Millionen Euro sind für die Modernisierung der Kaserne vorgesehen.

Mehrfach gefordert: Berufssoldaten des Rieder Panzergrenadierbataillons werden von März bis September 2023 eine multinationale Einheit in Bosnien anführen. Dazu stehen für Soldaten aus Ried Assistenzeinsätze an der Grenze im Burgenland an – ab Jahreswechsel für drei Monate und für weitere drei Monate im Sommer.

