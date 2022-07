Sanierung der Salzach: Erfolgreicher Versuch soll nun ausgeweitet werden

Jahrzehntelang hat sich die starr regulierte Salzach immer tiefer in ihr kanalartiges Bett eingegraben. Ein Sohlendurchbruch verbunden mit massiven Auswirkungen drohte, es gab Probleme beim Hochwasserschutz und den natürlichen Pflanzen- und Tiergesellschaften. Nun soll das Gewässer zu einem lebenswerten Naturraum umgestaltet werden, indem der Fluss verbreitert wird.

Die oberösterreichische Umweltanwaltschaft setzt sich seit langem für eine frei fließende Salzach ein, nunmehr geht es in diese Richtung. Die Wasserbauverwaltungen von Oberösterreich – insbesondere der Gewässerbezirk Braunau –, Salzburg und Bayern setzen die Sanierung um. Durch die frühere Begradigung der Salzach hat sich diese stark eingetieft und den Kontakt zum Vorland teilweise verloren.

Positive Entwicklung

Ziel der Sanierungsmaßnahmen ist nicht nur die Stabilisierung der Sohle, sondern es geht auch darum, der Salzach ihren ursprünglichen Charakter ein Stück weit zurückzugeben. Dazu gehören insbesondere Kiesbänke, Nebengerinne und mehr Dynamik im Fluss und in der Au.

Unter den sogenannten No-regret-Maßnahmen wurden die ersten Kilometer auf oberösterreichischer Seite, unterhalb der Tittmoninger Brücke, saniert. "Die Ufersicherungen wurden entfernt, der Fluss aufgeweitet und das dabei anfallende Geschiebe in den Fluss geräumt. Erste Hochwässer haben darüber hinaus gute Arbeit geleistet und Sohle und Flussufer umgestaltet", so die Umweltanwaltschaft. Die Wasserbauverwaltung hat nun die Fortführung der Sanierung der gesamten Unteren Salzach in Salzburg, Oberösterreich und Teilen Bayerns beantragt: Dazu sollen vier aufgelöste Sohlrampen und acht wechselseitige, eigendynamische Aufweitungsstrecken auf einer Gesamtlänge von rund 25 Kilometern und sechs Nebengewässer mit einer Gesamtlänge von rund 13 Kilometern umgesetzt werden. Die Naturflussvariante der Umweltanwaltschaft hatte ursprünglich auf Querbauwerke weitgehend verzichtet. "Auch wenn die nun umgesetzte Variante aus unserer Sicht nicht die ökologisch optimale ist, so ist sie doch – aus wasserwirtschaftlicher und ökologischer Sicht – eine deutliche Verbesserung und wurde von uns im UVP-Verfahren positiv beurteilt", so die Umweltanwaltschaft.

Denn die bereits umgesetzten Maßnahmen zur Sanierung der Salzach bringen dank erhöhter Geschiebedurchgängigkeit aus der Oberen und Mittleren Salzach mehr Geschiebe in die Untere Salzach, so die Umweltanwaltschaft. "Untersuchungen zur Geschiebemorphologie im Tittmoninger Becken deuten darauf hin, dass eine Stabilisierung der Salzachsohle zwischen Flusskilometer 45 und 35 allein durch eine Gewässeraufweitung langfristig möglich ist."

Mit den projektierten Aufweitungen und der Herstellung der Nebenflüsse finde man mehr oder weniger das Auslangen.

Eine Renaturierung gänzlich ohne Errichtung von Querbauwerken sei also möglich, was auch einen Großteil der Herstellungskosten einspare. "Diese naturnahe Gewässersanierung ist somit ökologisch, aber auch ökonomisch ein Erfolg."