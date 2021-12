Wer geht als Favorit in das morgige Oberösterreich-Derby (14.30 Uhr) zwischen dem LASK und der SV Guntamatic Ried in Pasching? Blickt man auf die aktuelle Tabelle, dann sind die Innviertler in der Favoritenrolle. Ried liegt mit 21 Punkten derzeit auf dem fünften Platz und wäre – Stand jetzt – für die Meistergruppe qualifiziert. Der LASK liegt mit lediglich 14 Zählern derzeit auf dem vorletzten Platz, gegen Ried hilft den Linzern nur ein Sieg, sonst ist der Einzug in das Obere