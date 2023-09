Sahin-Radlinger in Holland

Der 30-Jährige, dessen Vertrag bei der SV Ried nach dem Bundesliga-Abstieg ungültig wurde, unterschrieb bis zum Sommer 2026 beim Bundesligisten Austria Wien. Die Wiener verliehen den Torhüter für diese Saison umgehend zu Almere City, den aktuell Tabellenvorletzten der holländischen Liga.

"Wir beobachten ohnehin permanent den Markt. Auf der Torhüterposition legen wir den Fokus auf die Österreicher. Hier zählen wir Sahin-Radlinger zu den Besten des Landes", sagt Manuel Ortlechner, Sportdirektor von Austria Wien. "Durch den Abstieg der SV Ried hat sich die Situation wesentlich verändert", sagt Ortlechner und fügt hinzu: "Wir wollen aber auch weiterhin die Entwicklung von unserem Torhüter Christian Früchtl fördern. Wir sehen in ihm sehr viel Potenzial und merken schon jetzt, wie andere Vereine auf seine gute Entwicklung reagieren", so Ortlechner. Ein Verkauf von Früchtl im kommenden Jahr ist durchaus vorstellbar, Sahin-Radlinger soll einstweilen in Holland wichtige Spielpraxis sammeln.

"Ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl bei Almere, die Telefonate mit dem Torwart-Trainer und Trainer Alex Pastoor haben ebenfalls gepasst", sagt Sahin-Radlinger, der am Samstag bei der 1:2-Heimniederlage seines neuen Vereins gegen PEC Zwolle noch nicht im Kader stand. In Blickrichtung Zukunft sei Wien als "schöne Stadt optimal", zumal diese in Heimatnähe liege.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper