Sabrina Kreuzhuber schrieb Buch "Lara und die kleine Meerjungfrau"

"Meine Tochter wurde letztes Jahr eingeschult, und um ihr etwas die Angst zu nehmen, wollte ich ihr ein kleines Geschenk machen", erzählt Sabine Kreuzhuber über die Anfänge ihres Buchprojekts, welches so nicht geplant gewesen ist. Tochter Lara (6) ist ein riesengroßer Meerjungfrauen-Fan, daher hat die 36-Jährige aus Dorf an der Pram eine Kindergeschichte geschrieben, wo die kleine Lara, die Meeresbewohnerin Mariella und Hammerhai Bruno die Hauptrollen spielen. Gemeinsam erleben die drei in