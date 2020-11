INNVIERTEL. Aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen haben die Informationsstellen des Tourismusverbandes s’Innviertel in Geinberg und Ried bis voraussichtlich 6. Dezember geschlossen. Das Team steht in dieser Zeit für Auskünfte telefonisch unter 07723/8555 zur Verfügung. Per E-Mail ist das Team unter der Adresse info@tourismus-innviertel.at erreichbar. Voraussichtlich ab 7. Dezember sind die s’Innviertel-Wertgutscheine in den Tourismusbüros in Geinberg und Ried erhältlich. Diese können auch in den regionalen Banken erworben oder online unter www.innviertel-gutscheine.at bestellt werden. Die Gutscheine sind in mehr als 200 Partnerbetrieben einlösbar.

