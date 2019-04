Rund 1200 Fans kamen zur Heimspiel-Premiere der Monobunt Gladiators Ried

RIED. American Football: Rieder Footballer gewannen gegen Wels mit 30:19.

Die Gladiators (rotes Trikot) feierten im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Bild: Gladiators

Dass die Bezeichnung "Sportstadt Ried" völlig zu Recht immer wieder verwendet wird, hat der vergangene Samstag einmal mehr bewiesen. Zur Heimspiel-Premiere der Monobunt Gladiators Ried kamen rund 1200 Besucher in das "Colloseum Noricum" (Leichtathletik-Stadion). Vor der gut gefüllten Haupttribüne taten sich die Rieder in ihrem zweiten Ligamatch zu Beginn schwer. Die Gäste der Huskies Wels gingen mit einer 19:12-Führung in die Halbzeitpause.

Ein ganz anderes Bild bot sich den Fans im zweiten Durchgang. Die Welser schafften es nicht mehr, die starke Defensive der Gladiators zu überwinden und konnten keinen einzigen Punkt mehr verbuchen. Die von Headcoach Raffael Gruber betreuten Rieder hingegen fanden immer besser ins Spiel und feierten schließlich einen 30:19-Heimsieg. "Wir waren zu Beginn sehr nervös, in der zweiten Halbzeit haben wir dann befreiter aufgespielt, das war der Schlüssel zum Sieg", sagte Gruber nach dem Spiel im OÖN-Gespräch.

"Dass so viele Fans gekommen sind, ist sensationell"

Für die Rieder war es der zweite Erfolg im zweiten Ligamatch der Division 4. "Diese Heimpremiere war der absolute Wahnsinn. Dass so viele Fans gekommen sind, ist einfach sensationell", sagte Gruber. "Der jahrelange Aufwand mit dem Aufbau des Teams hat sich mehr als gelohnt. Als ich einen Blick auf die volle Haupttribüne geworfen habe, hatte ich Gänsehaut", sagte Gruber. Am Samstag, 11. Mai, gastieren die Monobunt Gladiators bei den Steelsharks Traun 2.

