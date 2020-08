Ruhe, Charme und Idylle: "Alles, was man braucht"

"Schön und einfach gut" – das ist der Slogan von Geretsberg. Oft wird unsere ländliche Gemeinde als "Kaff" bezeichnet. Dem kann ich nur widersprechen. Gerade die Ruhe, die Idylle der Landschaft und die Gemütlichkeit strahlt den Charme in diesem Ort aus.

Freilich wäre vielleicht das oft angesprochene Kaufgeschäft oder Ähnliches in Geretsberg nicht schlecht. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir es relativ gut haben. Gelegentlich ist ein Verkaufswagen unterwegs, es gibt Essen auf Rädern für Senioren und in den Nachbargemeinden gibt es alles, was man im Leben so braucht. Oft ist einfach weniger mehr. Eine Entschleunigung im Leben, wo der Nachbar, die Familie oder Freunde Zeit füreinander haben. Ein gutes Vereinsleben, wo das Miteinander der Gemeinschaft gepflegt wird und man sich wohl fühlt.

Gerade diese Dinge schätze ich in unserem Geretsberg sehr. Man darf es in der hektischen Zeit auch mal ruhiger angehen und unsere schöne Natur oder den herrlichen Bergblick bei einem Bierchen in netter Gesellschaft genießen. Geretsberg steht trotzdem nicht still, sei es mit der Fertigstellung des neuen Dorf- und Kirchenplatzes, der Ankauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges oder auch der Planung und dem Umbau des Kindergartens mit Musikprobenraum für die Trachtenmusikkapelle. Auch die eine oder andere Überraschung wird noch auf uns zukommen.

Großes Thema im Ort ist auch ein vernünftiges, flächendeckendes Internet, sprich der Ausbau des Glasfasernetzes. Gerade in diesen Zeiten, bekommt dieser Wunsch einen immer höheren Stellenwert. Ich lebe seit meiner Geburt, also seit nunmehr 36 Jahren, in Geretsberg und habe meine ganzen Wurzeln hier verzweigt. Sei es meine Frau, meine Arbeit, unser Haus, Freunde und Familie.

Seit etwa zehn Jahren bin ich Ortsberichterstatter der Gemeinde Geretsberg und berichte gerne über unseren Ort, denn Geretsberg ist und bleibt – "schön und einfach gut".