Rücksichtsloser Lenker verursacht Unfall in Reichersberg: 2 Verletzte

Der Lenker, der vermutlich mit Braunauer Kennzeichen unterwegs war, überholte kurz vor 17 Uhr auf der B148 in Fraham (Gemeinde Reichersberg) mehrere vor ihm fahrende Pkw, obwohl er den Gegenverkehr kaum einsehen konnte. Tatsächlich kamen Fahrzeuge entgegen, die in Fahrtrichtung Braunau unterwegs waren. Nur mit einer Vollbremsung konnte der unbekannte Lenker einen Zusammenstoß verhindern.

So viel Glück hatte der Gegenverkehr nicht: Auch der Lenker des entgegenkommenden Wohnmobiles - ein 64-Jähriger aus Deutschland - bremste scharf. Allerdings blockierten dabei die Reifen, das Fahrzeug geriet ins Schleudern und krachte in den Wagen einer 38-Jährigen und eines 49-Jährigen, die in die selbe Richtung wie der rücksichtslose Unbekannte fuhren.

Mehr zum Thema Innviertel 26-jähriger Pkw-Lenker nach Unfall mit Traktor im Innviertel schwer verletzt SANKT PETER AM HART. Ein 26-jähriger Italiener wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw schwer ... 26-jähriger Pkw-Lenker nach Unfall mit Traktor im Innviertel schwer verletzt

Die 38-Jährige und der 49-Jährige wurden beim Zusammenstoß verletzt und mussten mit der Rettung ins Spital nach Ried gebracht werden. Der 64-Jährige blieb unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Vom Verursacher des Unfalls fehlt jede Spur. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer kann Angaben zum fahrlässigen Lenker machen? Er war in einem schwarzen BMW mit vermutlich Braunauer Kennzeichen unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernberg am Inn unter 059133 4244.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.