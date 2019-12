Round Table 31 lädt zum großen Rieder Stadtball

Der Reinerlös des Balls, bei dem mehr als 2000 Besucher erwartet werden, kommt wie immer hilfsbedürftigen Kindern und Familien in der Region zugute.

Mit dem BMW-Händler "driveME", der vor Kurzem in Hohenzell einen neuen Standort eröffnete, konnten die Organisatoren einen weiteren Premiumpartner gewinnen. Im Ballsaal wird es eine driveME-Lounge geben. Die Ballbesucher, die vom Vorfeld ein Gala-Dinner in der Osteria Ernesto genießen, werden von driveME-Fahrern zum Stadtball gefahren. Karten gibt es bei Round Table oder in der Center-Information der Weberzeile.