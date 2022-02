Derzeit gibt es im Bezirk zwei Tagesbetreuungen für Senioren. Bald folgt die dritte Eröffnung direkt in Schärding, im neuen Zentrum Tummelplatz. Das Rote Kreuz bietet dazu jeweils den Zubringerdienst an, hat zwei neue Fahrzeuge erhalten und sucht freiwillige Mitarbeiter, die die Senioren zu Hause abholen, morgens in die Tagesbetreuung und abends wieder nach Hause bringen.