Rotes Kreuz hat im Bezirk Braunau mehr als 900 ehrenamtliche Helfer

Die Leistungen des Roten Kreuzes im Bezirk Braunau haben beachtliche Dimensionen erreicht. Mehr als 900 Mitarbeiter sind ehrenamtlich im Einsatz – alleine im Vorjahr erbrachten sie 190.000 Stunden, fuhren mit 44 Fahrzeugen rund 1,8 Millionen Kilometer, um 31.298 Einsätze im Rettungs- und Krankentransport zu meistern. Samt Zivildienern und Hauptamtlichen verfügen die Helfer über mehr als 1050 Kräfte.

"Aktuell sind wir mit der Corona-Situation sehr gefordert, wir haben mit den Probenabnahmen einen neuen Aufgabenbereich dazu bekommen. Covid wirkt sich im täglichen Dienst auf alle Aufgabenbereiche aus", so Bezirksgeschäftsleiter Herbert Markler. "Wir sind nicht unverwundbar. Daher ist es so wichtig, dass wir uns an die Schutzregeln halten", so Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Georg Wojak mit einem Appell im Rahmen einer Versammlung mit Bezirkshauptmann Gerald Kronberger.

Von zehn Ortsstellen aus wird "operiert", zusätzlich gibt es die Einheiten "Helfer vor Ort", die elf Gemeinden betreuen. Sie wurden im Vorjahr zu 493 Notfällen gerufen. Das Kriseninterventionsteam umfasst zwölf Kräfte, die bei 78 Einsätzen 467 Menschen betreuten. In der Mobilen Pflege und Betreuung führten 78 Mitarbeiter 101.103 Hausbesuche durch. Durch zwölf Sozialdienstgruppen mit 98 Mitarbeitern wurden 10.291 Stunden freiwillig in der Nachbarschaftshilfe und im Besuchsdienst aufgewendet. 64 Klienten wurden vom Mobilen Hospiz betreut, das Palliativ-Care-Team kümmerte sich um 144 Patienten.

1010 Rufhilfe-Anschlüsse

Elf Anlagen mit 183 Einheiten umfasst das Modell des betreubaren Wohnens, das Telefonangebot Rufhilfe nehmen bereits 1010 Menschen in Anspruch.

Für den Rotkreuz-Sozialmarkt Mattighofen waren im Vorjahr 37 Helfer 5845 Stunden im Einsatz. Die Jugendgruppen an den Rotkreuz-Ortsstellen haben 114 Mitglieder. Insgesamt 4218 Blutspender fanden sich bei 68 Aktionstagen im Bezirk ein.

Auszeichnungen

Ehrungen des Roten Kreuzes im Bezirk Braunau: Pfarrer Stefan Hofer und Engelbert Fellner haben die Bronzene Verdienstmedaille erhalten, der Vize-Bezirksrettungskommandant Stefan Katzinger die Silberne. Richard Niedermüller und Erwin Huber wurden zu Ehren-Ortsstellenleitern ernannt.