Rotes Kreuz Braunau sucht neue Rettungssanitäter

Am 25. September startet daher eine neue Rettungssanitäter-Ausbildung. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 17 Jahren sowie Unbescholtenheit. Die körperliche und geistige Eignung muss von einem Arzt bestätigt werden. In 100 Stunden Theorie wird auf die Anatomie des Menschen eingegangen, zudem wird man unter anderem auf spezielle Krankheitsbilder und deren Behandlung in der Notfallmedizin geschult.

160 Stunden Praktikum finden am Rettungswagen bei echten Einsätzen statt. Praxisleiter unterstützen bei der Umsetzung der Theorie in die Praxis. Die Ausbildung endet mit einer kommissionellen Prüfung. Der Kurs wird berufsbegleitend oder neben der Schule beziehungsweise Ausbildung angeboten. Er findet ein bis drei Mal pro Woche abends statt und zirka einmal im Monat auch am Samstag. Die Ausbildung wird abwechselnd an allen Rotkreuz-Ortsstellen im Bezirk Braunau durchgeführt. Anmeldung und Auskunft unter Tel. 07722/62264.

