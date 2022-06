Rotes Kreuz: 960 Ehrenamtliche im Bezirk Braunau 185.000 Stunden aktiv

960 ehrenamtliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Bezirk Braunau leisteten im Vorjahr 185.000 Stunden, fuhren mit 46 Fahrzeugen knapp zwei Millionen Kilometer, um 34.783 Aufträge im Rettungsdienst bestmöglich zu meistern: Bei einer Bezirksstellenversammlung wurde auch darauf hingewiesen, dass Rotkreuz-Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit 926-mal täglich Kontakt zu Menschen hatten – und das unter teils erschwerten Bedingungen.

"Corona beeinflusste unsere Arbeit auch im Jahr 2021 und wirkte sich im täglichen Dienst auf alle Aufgabenbereich aus", so Bezirksgeschäftsleiter Herbert Markler. Mehr als 80.000 Corona-Tests seien im Vorjahr abgenommen worden, dazu seien knapp 64.000 Corona-Impfungen in der Bezirkssporthalle gekommen, so Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Wilfried Scharf, der für den Einsatz in fordernden Zeiten besonders dankte.

Insgesamt verfügt das Rote Kreuz im Bezirk Braunau über 1126 Helfer. Allein im Rettungsdienst wurden 156.632 freiwillige Stunden erbracht. Fünf im Bezirk installierte "Helfer vor Ort"-Systeme betreuen elf Gemeinden, wobei die 40 Mitarbeiter zu 325 Notfällen gerufen wurden.

Die zehn Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams haben bei 82 Einsätzen 426 Menschen betreut, in der Mobilen Pflege und Betreuung haben 79 Mitarbeiter 97.620 Hausbesuche durchgeführt. In den zwölf Sozialdienstgruppen mit 161 Mitarbeitern wurden 4068 Stunden in der Nachbarschaftshilfe und im Besuchsdienst aufgewendet. 53 Klienten wurden durch das Mobile Hospiz betreut, 161 Patienten durch das Palliativ-Care-Team.

Das Rote Kreuz kümmert sich im Bezirk Braunau im Rahmen des betreubaren Wohnens um 183 Wohnungen. Bereits 1058 Rufhilfe-Teilnehmer gibt es bezirksweit. Im Rotkreuz-Markt Mattighofen haben die 37 Mitarbeiter mehr als 4883 Stunden aufgewendet. Bei 64 Aktionstagen im Bezirk fanden sich 4112 Blutspender ein.

Geehrt und befördert

Bei der Bezirksstellenversammlung wurden Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher sowie Christian David und Jochen Kaser mit der Silbernen Verdienstmedaille ausgezeichnet. Gustav Moser, der langjährige und nun pensionierte Dienstführende der Rotkreuz-Ortsstelle Mattighofen, hat die Goldene Verdienstmedaille erhalten. Bezirksrettungskommandant Georg Kubesch wurde zum Oberrettungsrat befördert, Christian David zum Bereitschaftskommandanten.