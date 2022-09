Blöde Fehler zu noch blöderen Zeitpunkten, eine verunsicherte Defensive und eine schwächelnde Offensive. Bei St. Willibald (2. Klasse Westnord) läuft es einfach nicht. Nach vier Runden stehen die Kicker aus dem Sauwald noch ohne Punkt da, hoffen aber im Kellerduell gegen Hartkirchen, das am Samstag, 17. September, um 16 Uhr in St. Willibald stattfindet, auf eine Trendwende. "Da müssen drei Punkte her. Das erwarte ich mir.