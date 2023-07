Rotary Braunau: Michael Pogacar ist neuer Präsident

Dieser übernimmt also in der kommenden Zeit den ältesten Serviceclub der Region Innviertel und will das soziale Engagement und die öffentlichen Tätigkeiten weiter vorantreiben. Neben anderen Veranstaltungen zählt das "Swing in the Fields" zu den Höhepunkten im Rotary-Veranstaltungskalender. Heuer spielt das Orchester Bratislava Hot Serenaders auf Einladung der Rotarier für den guten Zweck. Zu hören ist das Konzert am Freitag, 25. August, am Irghof in St. Georgen bei Obernberg. Der Erlös kommt dem Projekt elco/kico von pro mente zugute, das Coaching und Beratungen für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil anbietet.

Karten: oeticket, Raiffeisenbanken sowie über den Rotary Club

