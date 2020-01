Rot-Weiß-Rot-Karte: Happy End für jungen Afghanen

Im Oktober 2018 wurde der afghanische Flüchtling Ezat Ezati mit Handschellen abgeführt und nach Bulgarien abgeschoben. Die österreichischen Behörden gingen davon aus, dass der 23-Jährige über Bulgarien in die EU einreiste und somit dort seinen Asylantrag stellen müsste.

Tatsächlich dürfte Ezati aber über Serbien eingereist sein. In Eberschwang, wo der Flüchtling wohnte, machte sich Protest breit, auch eine Unterschriftenliste wurde ins Leben gerufen, die OÖN haben berichtet.

Mittlerweile hat sich das Blatt für den 23-Jährigen, der sich laut seiner Mentorin Heidi Rossak von Anfang an in Eberschwang bestens integrierte, zum Positiven gewendet. In Bulgarien erhielt Ezati einen positiven Asylbescheid. Das gab ihm die Möglichkeit, in Österreich den Antrag auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte zu stellen.

Diese erhielt Ezati im Herbst. Gemeinsam mit seinem Bekannten Rahmat, der noch auf die Entscheidung im Asylverfahren wartet, wohnt der Afghane in einem Haus in Eberschwang.

Beruflich arbeitet Ezati seit November bei der Firma Fill in Hohenzell als Schweißtechniker. "Es freut mich sehr, dass er in diesem vorbildlichen Betrieb eine Chance erhielt und bestens aufgenommen wurde", sagt Mentorin Rossak und fügt hinzu: "Ich bin dankbar, dass die Firma Ezati mit der Rot-Weiß-Rot-Karte eine Chance geboten hat, damit wurde ihm eine echte Lebensgrundlage gegeben."