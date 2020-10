"Schöner kann man es gar nicht haben", sagt Fritz Langthaler über seine Gemeinde Roßbach. Er ist unser Redaktions-Urgestein. Bereits seit 60 Jahren ist er als Sportberichterstatter in Braunau und Ried unterwegs. Der gebürtige Südtiroler, der in Simbach aufgewachsen ist, hat nun etwas außerhalb von Roßbach, in Fraham, sein Zuhause gefunden. Er lebt dort mit seiner Frau und seinem Hund in vollkommener Idylle. "Zentral und doch weg vom Trubel", erklärt der 87 -Jährige. Gerade