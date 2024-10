Roseggerschule in Ried wird in zwei Etappen saniert

In zwei Etappen wird die Roseggerschule – Volks- und Mittelschule – in den kommenden Jahren modernisiert.

Im November feiert der Rieder Gemeinderat die Halbzeit der Legislaturperiode. Die Hälfte der Amtszeit war für Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) sowie seine beiden Vizebürgermeister Thomas Dim (FPÖ) und Peter Stummer (SPÖ) definitiv keine einfache. Corona-Pandemie und jetzt die Wirtschaftskrise, die auch vor den Finanzen der Gemeinde keinen Halt macht. "Aufgrund des Konjunkturabschwungs haben wir heuer rund 480.000 Euro weniger an Kommunalsteuern eingenommen. Das ist ein großer Brocken und belastet natürlich unser Budget. Eine Besserung ist leider nicht in Sicht. Die wirtschaftliche Entwicklung können wir aber leider nicht beeinflussen", sagt Rieds Bürgermeister.

Finanzielle Einbußen

Hinzu kommen steigende Löhne für die Gemeindemitarbeiter. "Das alles stellt uns natürlich vor große Herausforderungen", sagt Zwielehner. Trotz der finanziellen Einbußen sei man aber bestrebt, wichtige Projekte voranzutreiben. Eines der größten Projekte ist die für die kommenden zwei Jahre geplante Sanierung der Roseggerschule (Volksschule 1 und Mittelschule 2). Diese verschlingt rund 11 Millionen Euro. Eine Modernisierung sei aber dringend notwendig, wie Vizebürgermeister Dim sagt. "Das Gebäude, in dem beide Schulen untergebracht sind, ist schon sehr in die Jahre gekommen. Bei den Fenstern regnet es zum Teil herein. Zudem ist das Gebäude nicht barrierefrei. Wir mussten handeln." Die Sanierung sei schon vor einigen Jahren geplant gewesen, habe aber aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde immer wieder verschoben werden müssen, wie Dim sagte.

Provisorium aus Containern

Die Sanierung erfolgt in zwei Phasen – jede Schule wird jeweils ein Jahr lang umfassend modernisiert. Der Start der Bauarbeiten für die Mittelschule 2 ist für Sommer kommenden Jahres geplant, die voraussichtliche Fertigstellung erfolgt im Sommer 2026. Gleich im Anschluss startet die Sanierung der Volksschule 1 und soll bis Sommer 2027 andauern. Während der Bauarbeiten wird eine Containerschule am Rieder Messegelände als Provisorium genutzt, um den Unterricht der betroffenen Schulen zu gewährleisten. "Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten soll die Containerschule im Herbst 2027 wieder abgebaut werden", berichtet Rieds Vizebürgermeister.

LED-Straßenbeleuchtung

Ein weiteres Projekt, das für die Stadtgemeinde Ried ansteht, ist die Modernisierung der Straßenbeleuchtung. Die bestehenden Lichtmasten werden ab 2025 mit stromsparenden LED-Lampen ausgestattet.

Die Umrüstung soll spätestens 2027 abgeschlossen sein. "Aktuell beträgt der Stromverbrauch rund eine Million Kilowattstunden. Nach der Umstellung auf LED-Lampen können wir diesen etwa um die Hälfte reduzieren", sagt Dim. Die Hälfte der Kosten von 535.000 Euro trägt dabei der Bund. Rieds Vizebürgermeister Dim spricht hierbei von einer langfristigen Kostenersparnis, die auch dem neuen Lichtverschmutzungsgesetz gerecht wird.

