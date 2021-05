Rollladen-Profis gut im Geschäft, aber Rohstoffpreise als Herausforderung

Die Nachfrage nach hochwertigen Rollläden und Sonnenschutz bleibt groß, so das Unternehmen Tritscheler mit Sitz in Sankt Marienkirchen bei Schärding, das als Komplettanbieter für Ziegelrollladenkästen und Sonnenschutzsysteme als einer der führenden Hersteller in Österreich gilt.

Das Innviertler Unternehmen sei auch heuer erfolgreich, da qualitativ hochwertiger Sonnenschutz beim Hausbau und bei der Wohnhaussanierung zum Standard geworden sei. "Die Entscheidung, uns auf die Kernkompetenz Sonnenschutz zu konzentrieren und alle weiteren Produkte aus dem Programm zu nehmen, war die Richtige", so Geschäftsführer Vinzenz Stocker.

Der Umsatz von 13 Millionen Euro im Jahr 2019 konnte 2020 um knapp acht Prozent auf 14 Millionen Euro gesteigert werden, so das Unternehmen. Dieser Erfolgskurs setze sich auch heuer fort: das Gesamtpaket, das eine Rundumbetreuung von der Beratung bis zur Montage aus einer Hand biete, komme bei der Kundschaft gut an.

Herausforderung Rohstoffpreis

Die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Rohstoffmarkt seien turbulent und treffen auch den Sonnenschutzhersteller aus St. Marienkirchen. Daher sei es für Tritscheler eine große Herausforderung, im Jahr 2021 Preissicherheit zu garantieren.

"Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und weisen daher eine gute Bonität auf. Uns ist es ein großes Anliegen, im laufenden Jahr keine Preiserhöhungen an unsere Händler weitergeben zu müssen", sagt so Verkaufs- und Marketingleiter Alois Traunwieser. "Es ist uns wichtig, den Kunden und Händlern Preissicherheit zu bieten, um auch für künftige Bauvorhaben eine sichere Kalkulation zu ermöglichen."

Der Außendienst von Tritscheler ist ab sofort mit den neuen E-Autos flächendeckend im gesamten Verkaufsgebiet – von Salzburg bis Wien – unterwegs und biete Fachberatung jeweils vor Ort. In Kombination mit einem gut ausgebauten Händlernetz, Schauräumen und digitaler Verkaufsunterstützung könne jede Anfrage kompetent betreut werden.

100 Mitarbeiter im Einsatz

Das eigene Montageteam sei ein wichtiger Bestandteil. Rolllädenkästen aus Tonziegel, Rollläden und Insektenschutzgitter werden in Eigenproduktion hergestellt. Bei Rolllädenkästen ist Tritscheler Marktführer, so das Unternehmen. Am Standort in St. Marienkirchen werden auf einer vollautomatischen Fertigungsstraße Raffstores produziert. Insgesamt 100 Mitarbeiter sind beschäftigt – von der Produktion über die Montage bis hin zur Betreuung nach dem Einbau.

Acht Außendienstmitarbeiter sind für die Märkte in Ober- und Niederösterreich, Salzburg und Wien zuständig. Ab sofort ist der gesamte Außendienst mit neuen Elektroautos unterwegs. "Es ist uns wichtig, unseren Außendienstmitarbeitern moderne Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Wir wollen mit dem Umstieg auf die E-Mobilität auch unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten", so Geschäftsführer Vinzenz Stocker.

"Unser Verkaufsteam fährt in Zukunft jährlich rund 350.000 Kilometer, ohne Abgase und CO2-Emissionen zu erzeugen. Das war für uns Grund genug, auf E-Mobilität umzusteigen", so Verkaufs- und Marketingleiter Alois Traunwieser. (sedi)