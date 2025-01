Rollentausch in der "Heimatliebe": Schülerinnen kochten für 100 Gäste

Unter dem Motto "gschmackig guat, mit an Hauch von Glitzer" fand kurz vor Weihnachten im Restaurant Heimatliebe in Aspach ein etwas anderer gastronomischer Abend statt. Geplant, gestaltet und gekocht wurde das Vier-Gänge-Menü nämlich von den Schülerinnen der Fachschule Mauerkirchen.

Die Schülerinnen kochten gemeinsam mit den Heimatliebe-Mitarbeitern.

"Die Rollen wurden für zwei Tage getauscht. Am Mittwoch wurde bereits alles in der Küche vorbereitet, am Donnerstag konnten die Schüler ihr Können unter Beweis stellen", sagt Carina Egger, die Geschäftsführerin des Restaurants Heimatliebe. Rund 100 Gäste kamen am Donnerstagabend nach Aspach, um das Menü der Schüler zu genießen.

Freude über gelungene Veranstaltung

