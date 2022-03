"Schärding – eine kulturarme Stadt" titelte die Rieder Volkszeitung im Februar 1981. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich in der Barockstadt vor allem auch im Bereich Kunst und Kultur vieles – sehr positiv – verändert. Nach coronabedingten "ruhigen" Zeiten, startet der Kulturverein Schärding heuer wieder mit einem vielfältigen Programm in die neue Veranstaltungssaison.