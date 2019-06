Roiss hat Titel "gepachtet"

Fünf Klassensiege, zufriedene Zuschauer und eine gelungene Veranstaltung: Darüber konnte sich der MSC Haag/H. bei den in Hofing ausgetragenen Läufen zur Stockcar Staatsmeisterschaft freuen. Ebenfalls fünf Klassensiege fuhren die Piloten des MIC St. Martin ein. Drei Sieger stellte die RG Innviertel, zwei der MSC Rinnerwirt Durchham. Die Haager Stockcar-Piloten Andreas Roiss (bis 1800 ccm unverbaut) und Philipp Bauer (Leichtbau) feierten in Hofing je zwei Laufsiege, wobei Roiss bereits nach sechs Rennen auf dem besten Weg in Richtung Titel ist. Er liegt 38 Punkte vor dem aktuell Zweitplatzierten Franz Wenger (MIC St. Martin).

Besonders spannend verläuft die Saison in der Leichtbau-Klasse. Dem Führenden Philipp Bauer sitzen mit Michael Bauer (MSC Haag/H.) und Martin Gurtner (MSC Rinnerwirt Durchham) zwei Kontrahenten mit jeweils nur zwei Punkten Rückstand im Nacken. In der Allrad-Klasse ist die Siegesserie von Patrick Wetzlmaier (MSC Haag/H.) gerissen. Nach vier vollen Erfolgen musste er sich in Hofing mit einem dritten Platz zufrieden geben. In der Gesamtwertung liegt er dennoch mit 15 Punkten in Führung.

Bei den Damen klebte diesmal Gabriele Bauer das Pech an den Reifen. Beide Läufe konnte die Pilotin der RG Innviertel nicht beenden. Ihre Klubkollegin Michaela Stähle holte in Hofing einen Laufsieg, konnte damit die Gesamtführung von Gabriele Bauer aber nicht gefährden. Weiter geht der Kampf um die begehrten Punkte für die Stockcar Staatsmeisterschaft am Sonntag, 14. Juli, in Uttendorf.

Stockcar: Ergebnisse der Rennen in Hofing

bis 1400 ccm, 1. Rennen: 1. Günter Ölschuster (RG Innviertel), 2. Rene Dick (MIC St. Martin), 3. Markus Merget; 2. Rennen: 1. Johann Mittermaier (MSC Wels), 2. Günter Ölschuster (RG Innviertel), 3. Philipp Bauer (MIC Haag/H.);

bis 1600 ccm verbaut, 1. Rennen: 1. Fabian Weidenholzer (MSC Haag/H.), 2. Norbert Ecker (MIC St. Martin), 3. Andreas Huber (MSC Wels); 2. Rennen: 1. Jakob Hangöbl (CDG Schwand), 2. Norbert Ecker (MIC St. Martin), 3. Fabian Weidenholzer (MSC Haag/H.);

bis 1800 ccm unverbaut, 1. Rennen: 1. Andreas Roiss (MSC Haag/H.), 2. Alexander Hitsch (MSC Wels), 3. David Nief (MIC Uttendorf); 2. Rennen: 1. Andreas Roiss (MSC Haag/H.), 2. Fabian Lechner (RG Innviertel), 3. Michael Bauer (MSC Haag/H.);

Allradklasse, 1. Rennen: 1. Philipp Wenger (MIC St. Martin), 2. Sven Mitterbauer, 3. Patrick Wetzlmaier (beide MSC Haag/H.); 2. Rennen: 1. Sven Federer (MSC Rinnerwirt Durchham), 2. Philipp Wenger, 3. Franz Wenger (beide MIC St. Martin);

Damenklasse, 1. Rennen: 1. Michaela Stähle (RG Innviertel), 2. Sabrina Pogatschnig (MSC Wels), 3. Sabrina Schneeberger (MSC Haag/H.); 2. Rennen: 1. Jaqueline Pfeffer, 2. Melina Thalhammer (beide MIC St. Martin), 3. Sabrina Pogatschnig (MSC Wels);

Einsteigerklasse, 1. Rennen: 1. Stefan Mittermaier, 2. Florian Renzl (beide MIC Uttendorf), 3. Georg Schrattenecker (MIC St. Martin); 2. Rennen: 1. Georg Schrattenecker, 2. Andreas Schröckelsberger, 3. Franz Berger (alle MIC St. Martin);

Hecklerklasse, 1. Rennen: 1. Markus Karrer (MIC St. Martin), 2. Daniel Pötzelsberger, 3. Roland Scharinger (beide MSC Haag/H.); 2. Rennen: 1. Ernst Exl (MSC Wels), 2. Markus Karrer (MIC St. Martin), 3. Michael Wiesner (RG Innviertel);

Leichtbau, 1. Rennen: 1. Philipp Bauer (MSC Haag/H.), 2. Christian Gurtner (MSC Rinnerwirt Durchham), 3. Hans-Jörg Höllwerth (MSC Wels); 2. Rennen: 1. Michael Bauer, 2. Philipp Bauer (beide MSC Haag/H.), 3. Martin Gurtner (MSC Rinnerwirt Durchham);

über 1600 ccm verbaut, 1. Rennen: 1. Andreas Huber (MSC Wels), 2. Fabian Lechner (RG Innviertel), 3. Florian Kettl (MSC St. Martin); 2. Rennen: 1. Fabian Lechner (RG Innviertel), 2. Hans-Peter Sickinger (MSC Haag/H.), 3. Andreas Huber (MSC Wels);

über 1800 ccm unverbaut, 1. Rennen: 1. Thomas Bachleitner, 2. Florian Bäck (beide MIC St. Martin), 3. Markus Rothböck (MSC Haag/H.); 2. Rennen: 1. Simon Elender (MSC Rinnerwirt Durchham), 2. Rene Biribauer (CDG Schwand), 3. Florian Bäck (MIC St. Martin).