Roboter unterstützt Chirurgen auch bei komplexen Operationen im Oberbauch

Das Krankenhaus Ried setzt als eines der ersten Krankenhäuser in Österreich das DaVinci-Operationssystem auch für Eingriffe bei Magenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs ein. Für die Patienten bedeute das einen kürzeren stationären Aufenthalt, weniger Belastung und die Chance, eine eventuell notwendige Chemotherapie anschließend rascher beginnen zu können. Die Diagnose Magenkrebs trifft jährlich rund 250 Menschen in Oberösterreich. Engelbert R. ist einer von ihnen. Das Karzinom machte es bei ihm erforderlich, einen Teil des Magens zu entfernen. Einen Tag nach dem Eingriff zeigte sich der 72-Jährige guter Dinge, auch wenn er noch eine Chemotherapie vor sich hat. Denn er kann bereits wieder im Bett sitzen, hat keine großen Narben und ist schmerzfrei.

Die Operation erfolgte nicht am offenen Bauch, sondern minimal-invasiv und roboterassistiert mit dem DaVinci-System. Das Spektrum der robotergestützten Chirurgie im Innviertler Schwerpunktkrankenhaus werde seit der Einführung des DaVinci-Systems vor eineinhalb Jahren schrittweise erweitert. Nach Leistenbruch- und Dickdarmoperationen umfasse es jetzt auch anspruchsvolle Eingriffe im Oberbauch. "Das betrifft vor allem krebsbedingte Resektionen bzw. Teilresektionen von Magen oder Bauchspeicheldrüse, die wir nunmehr auf diese Weise vornehmen", sagt Chirurgie-Abteilungsleiter Primar Bernhard Furtmüller. Die Roboterassistenz biete den Operateuren durch die 3D-Optik bessere Sicht, etwa bei der Entfernung von Lymphknoten und der Herstellung von Verbindungen in diesem anatomiebedingt schwierigen Umfeld. Je nach Organ gebe es weitere Vorteile. So könne bei Teilentfernungen der Bauchspeicheldrüse die Milz unter bestimmten Umständen erhalten bleiben. "Insgesamt profitieren die Patienten vom schonenden Verfahren und einem kürzeren stationären Aufenthalt. Sie haben deutlich weniger postoperative Beschwerden und können ohne Verzögerungen mit einer Chemotherapie weiterbehandelt werden, wenn es aus onkologischer Sicht geboten ist", sagt Primar Furtmüller.

Man wolle das roboterassistierte OP-Programm mittelfristig noch erweitern und das DaVinci-System auch bei weiteren, besonders komplexen Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse einsetzen. Schon jetzt zähle das Rieder Krankenhaus im Bereich der roboterassistierten Oberbauch-Chirurgie sozusagen zur "Oberliga" in Österreich: Nur wenige Spitäler können diese Eingriffe vornehmen, so das Krankenhaus Ried. Mittlerweile seien in Ried sechs Chirurgen am DaVinci ausgebildet und trainiert. "Mit diesen neuen chirurgischen Möglichkeiten können wir den Menschen im Innviertel nun noch mehr onkologische Kompetenz wohnortnahe anbieten, von hochmoderner Diagnostik über die individuelle, fächerübergreifende Therapieplanung im Tumorboard bis zur umfassenden Nachsorge", sagt der Ärztliche Direktor, Johannes Huber. Am Krankenhaus Ried sind 1800 Mitarbeiter beschäftigt.

