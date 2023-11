Ringen und Zerren um Schülerzahlen im Sauwald

Der Beschluss wurde gefasst. In seiner jüngsten Sitzung entschied sich der Esternberger Gemeinderat dazu, bei der Bildungsdirektion Oberösterreich die Ausweitung des Pflichtschulsprengels der Volksschule Esternberg auf das gesamte Gemeindegebiet zu beantragen. Derzeit ist dieses in drei Sprengel aufgeteilt. So besuchen aktuell 15 Kinder aus mehreren Esternberger Ortschaften die Volksschulen in den Nachbargemeinden Münzkirchen und Vichtenstein. Grund dafür ist die geografische Nähe.