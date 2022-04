Rifa-Tombola für Ukraine-Hilfe

"Am Gründonnerstag und am Karfreitag gibt es bei uns in der Rifa-Fundgrube – Eingang hinter der Team-7-Baustelle – eine Ostereier-Tombola, jedes zweite Los gewinnt", so Geschäftsführer Martin Dizili-Krautgartner.

Die Lose kosten je einen Euro. Der gesamte Erlös geht an die Ukraine-Hilfe, so Vereinsobmann Hermann Starzinger.