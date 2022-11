Rifa-Shop mit Advent-Aktionen

Jeweils an den Freitagen wartet ein Glücksrad mit Überraschungspreisen. Am 6. Dezember gibt es ab 14 Uhr zum Selbstkostenpreis Kinderpunsch und Kuchen, außerdem wird ab 15 Uhr der Nikolaus kleine Geschenke überreichen. Zusätzlich gibt es in der Adventzeit die Chance, einen Christbaum samt Schmuck zu gewinnen.

Die Rifa bietet neben Beschäftigung auch für das AMS durchgeführte Kursmaßnahmen und Trainings für Wiedereinsteiger und Umschulungswillige. Durch die Wiederaufbereitung gebrauchter Gegenstände, die beim Rieder Öko-Service abgegeben werden oder die durch gute gebrauchte Sach- und Kleiderspenden ins Haus kommen, können in einer sinnvollen Wiederaufbereitung die Umwelt und das Geldbörserl geschont werden, sagt Rifa-Geschäftsführer Martin Dizili-Krautgartner.

"So wird in der Region Abfall vermieden, der Verschwendung noch brauchbarer Dinge Einhalt geboten, und es werden sinnstiftende Arbeitsplätze in Ried angeboten. Dafür steht die Rifa." Das Konzept der Kreislaufwirtschaft im Secondhandshop Fundgrube an der Braunauer Straße und der Nutzen für Ried seien gerade in Zeiten wie diesen ein Vorbild.