Die Corona-Krise hat die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schnellen lassen. Ein Ansturm auf die Rieder Initiative für Arbeit (Rifa) ist bisher aber ausgeblieben. "Wir rechnen mit einem verzögerten Anstieg der Anfragen, da etliche Kündigungen noch nicht ausgesprochen wurden und viele noch in Kurzarbeit sind", sagt Andrea Rossmaier, kaufmännische Geschäftsführerin. Ziel der Rifa ist es, arbeitslose Menschen zu begleiten, auszubilden und in den Arbeitsprozess einzugliedern.