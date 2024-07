Riesiges Fest auf weltlängster Burg

Adel, Ritter, Knappen, Bauern, Sänger und Handwerker: Weit mehr als 1000 Darsteller haben das Gelände drei Tage lang fest in ihrer Hand – zur Freude der Tausenden Besucher, denen neben dem Einblick ins Lagerleben viele Aufführungen geboten werden. Neben Reinheitsgebotsbier werden historische Speisen kredenzt. Der Burghausener Verein Herzogstadt mit seinen 650 Mitgliedern – an der Spitze das "Herzogspaar" – organisiert das Spektakel und übernimmt während des Festes die "Regierungsgewalt" auf der Burg. Einlass am Freitag ist ab 14.30 Uhr, am Samstag und am Sonntag jeweils ab 11 Uhr.

