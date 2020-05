Riesige PV-Fläche auf Betriebshallen

Die Gesamtleistung inklusive der bereits bestehenden Anlagen beträgt rund 1350 kWp. Dadurch kann fast ein Drittel des gesamten Jahresverbrauchs an Strom selbst erzeugt werden, umgerechnet ließen sich 270 Einfamilienhäuser mit Energie versorgen. An Sonnentagen liefert die Anlage sogar so viel Strom, dass der gesamte Bedarf von Fill Maschinenbau in Gurten abgedeckt werden kann, so das Unternehmen.

Zehn Ladestationen mit 11 und 22 kW für die Elektromobilität werden ebenfalls von der PV-Anlage gespeist. Rund eine halbe Million Euro wurde in die neue Anlage investiert, wobei sich die PV-Fläche bei Fill bereits auf 7200 Quadratmeter erstreckt. Für das gesamte Projekt von der Planung, über die Einreichung bis hin zur Errichtung und Inbetriebnahme war die Firma Ökovolt Solartechnik aus Ostermiething verantwortlich.

Die Fill Future Zone in Gurten gilt als Hightech-Zentrum, in dem Digitalisierung, Softwareentwicklung und mechanische Entwicklung vorangetrieben werden. Fill Maschinenbau beschäftigt mehr als 920 Mitarbeiter.