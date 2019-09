Riesenstaubsauger sagt dem Müll den Kampf an

Auch wenn es von weitem vielleicht nicht so ausschaut: Es ist ein Knochenjob, den der 49-jährige Rieder Bauhofmitarbeiter Markus Hauzenberger Tag für Tag zu erledigen hat. Er und sein großer Müllsauger "Gluttom" gehören mittlerweile schon zum Stadtbild.

Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel, Jausensackerl, Verpackungsmüll, leere Zigarettenpackerl und vieles mehr liegt auf den Gehsteigen der Rieder Innenstadt. Früher musste alles mit einem händischen Zwicker aufgeklaubt werden, auch mit Besen und Schaufel wurde viel mehr gearbeitet.

"Der Sauger ist schon eine große Arbeitserleichterung. Ich beginne meine Tour um sechs Uhr in der Früh und arbeite bis 15 Uhr. Um effektiv arbeiten zu können, muss es trocken sein. Sonst würden die Filter des Gerätes verstopft werden", sagt Markus Hauzeneder.

Das Müllaufkommen ist nicht jeden Tag gleich hoch. "Es gibt Tage, da ist die Mülltonne, die hinten auf dem Gerät montiert ist, bereits nach drei Stunden voll", erklärt der Bauhofmitarbeiter. Die meisten Zigarettenstummel und sehr viel Kleinmüll sind in der Begegnungszone zu sehen. In der Rainerstraße findet man auf einer Fläche von fünf Quadratmetern rund 50 Zigarettenstummeln liegen.

Das Hauptproblem sind die Fugen beim Pflaster. Dort kleben die Filter förmlich an und es braucht oft zwei bis drei Versuche, um dieZigarettenreste einsaugen zu können. Alles was auf den ebenen Flächen liegt wandert ganz schnell ins Innere des Riesensaugers.

Auch an den Wochenenden sind die Männer des Bauhofs unterwegs, um die Stadt sauber zu halten. "Sonst würde es am Montag furchtbar ausschauen", sagt Markus Hauzeneder. Ist es nicht zermürbend, wenn man Jahr und Tag wegputzen muss, was andere achtlos wegschmeißen?

"Nein, das macht mir nichts aus. Das ist meine Arbeit. Manchmal ärgert man sich halt, weil manche Menschen etwas wegschmeißen, obwohl zwei Meter weiter die Abfallbehälter stehen. Leider sind auch die Aschenbecher für viele Passanten praktisch nicht vorhanden. Sie werden von sehr vielen Rauchern völlig ignoriert", kann sich der Rieder über so viel Ignoranz nur wundern. Gelegentlich bleiben Passanten auch stehen, um zu schauen, wie Markus Hauzeneder den Müll einsaugt. Eine junge Frau mit einem kleinen Hund kommt vorbei und meint scherzhaft: "Aufpassen, saugen sie meinen Liebling nicht ein!"

Hinter seinem Rücken hört der Bauhofarbeiter oft Passanten reden: "Komplett überspannt, jetzt fahrn’s scho mitm Staubsauga durch d’Stadt. Was des Trumm wieda kost hat?" Ein Paradebeispiel, wie es nicht ausschauen sollte sind die beiden Gehsteige in der Rainerstraße. "Auch wenn jeden Tag gesaugt wird, morgen schaut’s schon wieder aus als wäre nicht gereinigt worden", ärgert sich der Bauhofmitarbeiter.

Ebenfalls ein Manko: Die Müllsünder kommen großteils ungeschoren davon. Auf Anfrage bei der Stadtpolizei wurde uns mitgeteilt, dass es keine konkrete Handhabe gibt. "Wenn wir jemanden sehen, der etwas achtlos wegschmeißt, reden wir mit ihm und fordern ihn auf, den Müll in die dafür vorgesehenen Behälter zu schmeißen. Gestraft wird aber nicht", erklärt uns ein Stadtpolizist.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at