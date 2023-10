Riesenandrang auf Modellbaumesse Ried

Der Besucherandrang für die Messe, die zum 15. Mal in Ried über die Bühne geht, war groß. Auch die Aussteller und Vereine, die ihre Modelle und Modellanlagen präsentierten, waren sehr zufrieden. Heute und morgen ist die Messe, bei der mehr als 180 Aussteller und Vereine in acht Hallen die Miniaturwelt groß in Szene setzen, von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr lesen: Modellbaumesse in Ried - Eine große Bühne für die Miniaturwelt

Bildergalerie: Modellbaumesse in Ried begeistert Klein und Groß (Foto: OÖN/Kloibhofer) Bild 1/66 Galerie ansehen

Onlinetickets unter www.modellbau-ried.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer