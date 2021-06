Mit einer digitalen Bürgerbeteiligungsplattform "Ried 2030" wollen Rieds ÖVP-Bürgermeisterkandidat Bernhard Zwielehner und der neue Stadtparteiobmann Michael Großbötzl im Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 26. September punkten. "Das ist das größte Bürgerbeteiligungsmodell der vergangenen Jahrzehnte in Ried. Die Rieder sollen sich an der positiven Weiterentwicklung der Stadt beteiligen. Ried ist für mich der Mittelpunkt des Innviertels", sagt Zwielehner.