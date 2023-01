Rieds SP-Bezirksgeschäftsführer nun auch Leiter für Schärding

Johannes Bogner wechselt in Altersteilzeit

Der 38-jährige Florian Schiffecker aus Antiesenhofen, Bezirksgeschäftsführer der SP Ried, übernimmt zusätzlich die Geschäftsführung der Partei für den Bezirk Schärding. 18 Jahre leitete Johannes Bogner die Geschicke der SP im Bezirk Schärding als Bezirksgeschäftsführer, mit Ende Jänner legt Bogner diese Funktion zurück, weil er aufgrund seines Antritts der Altersteilzeit seine Arbeitszeit reduziert.

Bis zu seinem Pensionsantritt wird er als Mitarbeiter weiterhin in der Bezirksgeschäftsstelle Schärding tätig bleiben. Rieds SP-Bezirksgeschäftsführer Florian Schiffecker wird per Februar zusätzlich die Leitung für Schärding übernehmen.

Florian Schiffecker Bild: SP

Zeitgleich wird mit Patrick Holzinger ein neuer Assistent in der Bezirksorganisation Ried aufgenommen. Die beiden Bezirksorganisationen würden wie bisher eigenständig bleiben, jedoch sollten durch die Doppelfunktion von Schiffecker die Zusammenarbeit der Bezirke forciert und Synergien genutzt werden, so die Partei.

"Ich möchte mich bei Johannes Bogner sehr herzlich für die langjährige ausgezeichnete Leitung bedanken. Mit Florian Schiffecker bekommen wir einen jungen, aber bereits sehr erfahrenen Nachfolger in dieser Position", sagt Schärdings SP-Bezirksparteivorsitzender Karl Walch. Durch die engere Kooperation beider Bezirke werde es gelingen, politisch schlagkräftiger zu werden, so Fritz Hosner, SP-Bezirksvorsitzender in Ried. (sedi)

