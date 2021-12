Rieds Rotkreuz-Chef Dobler-Strehle: "Bei uns ziehen alle an einem Strang"

Seit eineinhalb Jahren ist Christian Dobler-Strehle Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried. Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie blickt der 34-Jährige positiv in die Zukunft. "Wir haben unsere Aufgaben dank unseren hervorragenden Mitarbeitern, egal ob hauptberuflich oder ehrenamtlich, gut im Griff."

OÖN: Sie haben im Juni 2020, schon während der Corona-Pandemie, die Leitung des Roten Kreuzes Ried übernommen. Wie herausfordernd waren die vergangenen eineinhalb Jahre?

Christian Dobler-Strehle: Zu Beginn war das Schwierigste, sich auf die Gesamtsituation mit Corona einzustellen. Das ist uns sehr gut gelungen – Grund dafür sind die vielen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Für mich persönlich war es sicher ein Vorteil, dass ich schon seit meiner Zeit beim Zivildienst beim Roten Kreuz in verschiedenen Aufgabengebieten tätig war und somit viele der handelnden Personen bereits vorher persönlich kannte.

Wo liegen in Sachen Corona die Hauptaufgaben des Roten Kreuzes?

Wir betreiben die Impf- und PCR-Teststraße im behördlichen Auftrag. In der Impfstraße in der Messehalle 12 haben wir ab dieser Woche jeweils von Mittwoch bis Samstag geöffnet, man kann grundsätzlich auch ohne Anmeldung kommen, es kann dabei aber zu längeren Wartezeiten kommen. Daher ersuchen wir um eine vorherige Anmeldung (oesterreich-impft.at). Natürlich sind wir für die gesamte Rettungs- und notärztliche Versorgung im Bezirk verantwortlich, diese Herausforderungen sind durch Corona noch mehr geworden. Auch die Corona-Hotline 1450 wird von uns mitbetreut. Im Bezirk Ried hat das Rote Kreuz insgesamt rund 1200 Mitarbeiter, davon sind 1100 ehrenamtlich aktiv.

Hatte die Pandemie negative Auswirkungen auf die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer?

Nein, im Gegenteil. Man hat gemerkt, dass sich viele in den Lockdowns für ihre Mitmenschen einsetzen wollen. Die Bereitschaft, anderen zu helfen, ist gestiegen, davon haben auch wir profitiert. Ein Beispiel: Unsere Rettungsdienstpläne sind schon jetzt bis nach Silvester durchgeplant, das ist ungewöhnlich.

Wie groß ist die Belastung für die Mitarbeiter und Helfer?

Wegen den zusätzlichen Aufgaben, PCR-Testungen und Impfstraßen wurde unser Team um 25 Personaleinheiten aufgestockt. Das war eine große Erleichterung. Mit den zuvor bestehenden Ressourcen hätten wir das sonst unmöglich stemmen können. Alle sind sehr gefordert, aber der Zusammenhalt in unserem Team ist großartig. Unser Motto ist: Wir wollen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein. Es gibt Bereiche, wie zum Beispiel bei den Rettungsfahrten zu Corona-Patienten mit den Körperschutzanzügen, wo wir besonders gefordert sind. Auch die Überstellung der Intensivpatienten von den Spitälern Ried, Braunau und Schärding in andere Krankenhäuser ist eine Herausforderung. Wir haben in Ried den diesbezüglichen Stützpunkt für das Innviertel.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Tausende Impfgegner und zum Teil Corona-Leugner auf den Straßen ohne Abstand und Masken demonstrieren sehen?

Wir leben in einer Demokratie, daher gibt es das Recht auf Demonstrationsfreiheit. Ich würde aber alle einladen, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Es wäre wichtig, dass man der Wissenschaft vertraut. Wir leben in einer Welt, in der wir jeden Tag von wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren. Diese zeigen, dass die Impfung hilft und schwere Verläufe zu einem sehr hohen Prozentsatz verhindert werden. Abstand und Maske helfen. Wir haben innerhalb des Roten Kreuzes aufgrund der Masken sehr wenige Infektionen. Das zeigt, dass die Schutzmaßnahmen helfen.

Und wenn sogar vor Spitälern demonstriert wird?

Wenn Ärzten unterstellt wird, die Unwahrheit zu sagen, oder sogar versucht wird, Abläufe im Krankenhaus zu stören, dann fehlt mir hierfür jegliches Verständnis.

Wie ist es um die aktuelle Impfbereitschaft im Bezirk Ried bestellt?

Wir merken schon, dass sie etwas steigt, aber die meisten Stiche sind Drittimpfungen. Die von der Regierung angekündigte Impfpflicht wird aber wenig Spielraum lassen, daher gehen wir davon aus, dass sich die Quote noch deutlich steigern wird. Dazu werden wir auch mehr Impfstraßen anbieten. Sehr erfolgreich ist die Kinderimpfaktion angelaufen.

Was ist das Schöne an Ihrem Beruf?

Da gibt es unglaublich viel. Wenn ich in der Früh in die Arbeit komme und ich glaube, hinter den Masken ein Lächeln zu erkenne, dann startet man positiv in den Tag. Dass wir alle an einem Strang ziehen, motiviert mich jeden Tag. Ich hoffe, dass wir bald die Gemeinschaft und Geselligkeit wieder mehr leben können.

Heute und morgen findet die große Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, der SV Ried und den OÖN statt. Wie wichtig ist Blutspenden in Zeiten wie diesen?

Blutspenden sind für die Versorgung von erkrankten und verletzten Menschen unverzichtbar. Die Innviertler gehören in Oberösterreich zu den fleißigsten Blutspendern. Die gemeinsame Aktion der drei starken regionalen Partner gibt es in dieser Form sonst nirgends. Wir hoffen, dass an den beiden Tagen wieder viele Freiwillige kommen werden.