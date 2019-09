Rieds Bürgermeister Albert Ortig feiert seinen 70. Geburtstag

Seit zweieinhalb Jahrzehnten ist Albert Ortig (VP) bereits Bürgermeister in Ried. 1994 folgte er auf Günther Nagele von der SP. Am kommenden Dienstag, den 1. Oktober, feiert Ortig seinen 70. Geburtstag.

Sein Alter sieht man dem Stadtchef nicht an, auch von Amtsmüdigkeit ist nichts zu spüren, im Gegenteil: Es scheint durchaus möglich, dass Ortig bei der den Bürgermeisterwahlen 2021 ein letztes Mal für die VP an den Start geht. "Ich entscheide ein Jahr vor der Wahl, ob ich kandidiere. Voraussetzung ist, dass ich gesund bleibe und es mir weiterhin so viel Freude macht, für Ried etwas zu bewegen", sagte Ortig im OÖN-Interview vor einem Jahr.

Ein parteiinterner Nachfolger, der in zwei Jahren statt Ortig bei der Wahl antreten könnte, hat sich bisher in der Öffentlichkeit nicht herauskristallisiert. Daher deutet vieles darauf hin, dass Ortig ein weiteres Mal kandidieren wird.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at