Riederin startete Petition gegen Wohnobjekt in Stadtparknähe, Bürgermeister ist überrascht

Aufmerksamen Besuchern des Rieder Stadtparks sind im Bereich der Brücke, die zum Arbeitsmarktservice führt, in den vergangenen Wochen bestimmt Bodenmarkierungen und in den Boden eingeschlagene Holzpflöcke aufgefallen. Der erste Eindruck, dass dort etwas gebaut wird, stimmt. Die Firma Wiesinger Bau plant am Stadtpark entlang des Bachs vom AMS bis zur Peter-Rosegger-Straße 31, neue Wohnungen zu errichten. Das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage der OÖN.