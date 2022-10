"Rieder Zukunftstage" zur weiteren Entwicklung der Stadt

Im Rahmen der Stadtentwicklungsinitiative "Zukunft Ried" der Stadtgemeinde arbeiten Vertreter aus verschiedenen Branchen, Interessensvereinigungen und vor allem Bürger aus Ried für die sogenannte "Enkeltauglichkeit", also eine vorausschauende Entwicklung in allen Bereichen: Bei den "Rieder Zukunftstagen" am Freitag, 14. Oktober, von 13 bis 20 Uhr und am Samstag, 15. Oktober, von 9 bis 15 Uhr im Stadtentwicklungsforum am Roßmarkt 33 werden Stationen, Workshops und Diskussionsrunden geboten, bei denen es sich mitwirken lässt.

Anmeldung und Vorkenntnisse sind nicht nötig. Für Freitag ist eine Ideenwerkstatt mit Stationen zum Mitmachen samt Kinderprogramm und Ausstellungen vorgesehen. Von 13 bis 18 Uhr steht ein Mobilitäts-Talk mit Experten der Firma komobile an, wobei erste Ergebnisse der laufenden Verkehrszählung, Parkplatzerhebung und Mobilitätsumfrage Thema sind.

Von 14 bis 15 Uhr geht es an einen Klima-Walk mit Experten der Firma Rosinak & Partner zum Thema Wissen über Klimawandelanpassungsmöglichkeiten im Rahmen eines Spaziergangs durch die Stadt. Für 15 bis 17 Uhr ist ein Klima-Talk vorgesehen, ab 17 Uhr ein weiterer Klima-Walk. Von 15 bis 20 Uhr wird verköstigt, Bubble-Tea-Kreationen von Jugendkoordinatorin Anna Gervasi gibt es von 17 bis 19 Uhr. Am Samstag, 15. Oktober, steht von 9 bis 15 Uhr erneut eine Ideenwerkstatt mit Themenstationen zum Mitmachen, Kinderprogramm und Ausstellungen an.

Bei einer Aktion "Straßen blühen" von 9 bis 12 Uhr lassen Interessierte ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten mit Kreiden die Straßen bunter. Von 10 bis 11 Uhr gibt es einen Zukunfts-Talk: Gemeinsam lassen sich die ersten Ergebnisse aus dem Rieder Bürgerrat und die bereits eingebrachten Vorstellungen weiterer Interessensgruppen diskutieren. Ab 11 Uhr werden Spezialitäten der türkischen Küche vom Verein ATIB Union serviert.