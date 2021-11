Rieder Volleyballer treten heute im Europacup an

Nach dem 3:0-Heimsieg der Rieder UVC-Volleyballer gegen Kazincbarcika im Europacup treten die Innviertler am heutigen Donnerstag auswärts gegen die Ungarn an. Die Rieder müssen entweder zwei Sätze oder bei einer 0:3- bzw. 1:3-Niederlage den Golden Set bis 15 Punkte gewinnen.

Dies ist nach wie vor keine leichte Aufgabe, so Coach Dominik Kefer. "Wir haben die Ungarn zu Hause überrascht und eine perfekte Partie gespielt. Auswärts werden sie uns sicherlich nicht mehr unterschätzen und voll angreifen. Ich denke aber, dass wir eine gute Taktik vorbereitet haben, und wir werden alles daransetzen, die nächste Runde zu erreichen." In der nächsten Europacup-Runde würde der UVC Weberzeile Ried auf den Schweizer Klub Volley Schönenwerd treffen.

Am Sonntag, 21. November, geht es für die Innviertler in der österreichischen Bundesliga um 18.30 Uhr jedenfalls auswärts gegen TJ Sokol Wien weiter. UVC-Sprecher Peter Eglseer zur Ausgangslage in der Bundesliga: "Wir haben eine gute Ausgangsposition, um den notwendigen dritten Tabellenplatz nach dem Grunddurchgang zu erreichen. Durch sind wir aber noch nicht. Wir benötigen noch zwei Siege aus den letzten drei Spielen. Sokol Wien ist ein direkter Gegner und wird alles unternehmen, um uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir werden eine Topleistung brauchen."