Rieder Volleyballer kommen immer besser in Form

Immer besser in Fahrt kommen die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried. Nach dem starken Auftritt im Europacup beim ungarischen Spitzenverein Kaposvar holten die Innviertler einen Tag später in Weiz einen klaren und wichtigen 3:0-Auswärtssieg.

Bei der 1:3-Niederlage gegen Kaposvar zeigten die Rieder, dass man auch auf der internationalen Bühne durchaus gut mithalten kann. "Ich war mit dem Spiel nicht ganz zufrieden, es wäre mehr möglich gewesen, aber die Einstellung und der Kampfgeist waren großartig", sagte Trainer Dominik Kefer nach der Europacup-Premiere seines Teams. Beim Rückspiel am 27. November in der Messehalle Ried müssen die Innviertler über sich hinauswachsen, um doch noch den Aufstieg in die nächste Runde zu schaffen.

In der Liga beträgt der Rückstand auf den Tabellenvierten Klagenfurt nach dem klaren Sieg in Weiz nur noch drei Punkte. Positiv: Ried hat ein Spiel weniger als die Kärntner absolviert. Platz vier ist das Saisonziel der Rieder, damit würde man erneut den Einzug in das Playoff-Halbfinale schaffen.

"Wir haben zuletzt viel an unserer Verteidigung gearbeitet. Gegen Weiz hatte ich das Gefühl, dass wir für dieses Training belohnt wurden", sagte Kefer. Am kommenden Mittwoch gastiert Ried beim VCA Amstetten. (tst)