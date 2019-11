Rieder Volleyballer holten wichtigen 3:1-Auswärtssieg in Klagenfurt

Drei wichtige Punkte holte der UVC Ried am Wochenende beim 3:1-Sieg in Klagenfurt. Somit konnten die Innviertler den Rückstand auf die viertplatzierten Kärntner auf drei Punkte verringern. Der vierte Platz im Grunddurchgang und die damit verbundene Qualifikation für das Halbfinale ist das erklärte Ziel der Rieder. „Das Spiel gegen Klagenfurt war nicht einfach. Sie sind sehr gut in der Defensive. Ich bin stolz, dass wir dieses schwere Spiel für uns entscheiden konnten“, sagte Sokratis Charalampidis. Der Grieche war mit 20 Punkten auch der Top-Scorer des UVC Ried.

Europacup-Premiere am Donnerstag

Am Donnerstag, 7. November, feiern die Innviertler gegen den ungarischen Verein Fino Kaposvar ihre Europacup-Premiere. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Das Rückspiel geht am Mittwoch, 27. November, in der Messehalle 18 in Ried über die Bühne. Tickets um zehn Euro (inklusive einem Freigetränk) für dieses Spiel gibt es in den Raiffeisenbanken und bei ÖTicket. Kinder unter 14 Jahren sind frei.