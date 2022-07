Rieder Volksschulen spielen heute um den Bezirkssieg

Die Vorfreude bei vielen Burschen und Mädchen auf den Rieder Volksschul-Fußball-Cup ist groß. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann das von Gerald Hartl von "Schule am Ball", einer Initiative des Oberösterreichischen Fußballverbands, organisierte Turnier heuer in der letzten Schulwoche endlich wieder über die Bühne gehen.

Am Mittwoch, 6. Juli, rollt im alten Rieder Stadion ab 9 Uhr auf vier kleinen Fußballfeldern das runde Leder. "In Ried findet der Volksschul-Cup heuer zum bereits neunten Mal statt. Wir waren damals der erste Bezirk mit einem solchen Turnier, mittlerweile wird der Cup bereits in zehn oberösterreichischen Bezirken ausgetragen", sagt Hartl. 23 Mannschaften werden mitspielen. "Die Durchführung des Turniers erfolgt in Kooperation mit der Akademie der SV Ried", sagt Hartl.

"Tolle Stimmung"

Eine Mannschaft besteht aus maximal zehn Spielern. Gespielt wird fünf gegen fünf, plus Torhüter. Ein Mädchen muss immer auf dem Platz stehen. "Es geht nicht ums Gewinnen, sondern in erster Linie um den Spaß und die Freude in der letzten Schulwoche. Kinder, die nicht mitspielen, machen im Werkunterricht Transparente, um ihre Klassenkollegen anzufeuern. Die Stimmung auf der Tribüne ist immer toll", sagt Hartl. Das Finale wird voraussichtlich gegen Mittag stattfinden, im Anschluss findet die Siegerehrung statt.