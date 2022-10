Rieder Volkskundehaus nun auch im 3D-Modus erkunden

Das Innviertler Volkskundehaus in Ried legt sich mit neuen Audio-Guide-Rundgängen für die Stadt ins Zeug, dazu lässt sich das Museum auch online mittels neuem 3D-Rundgang erkunden. Den ersten Audio Guide für das Museum gab es in Ried schon in den 1990er Jahren – es war dies ein Walkman, der nicht gerade benutzerfreundlich war.

Eine wesentliche Verbesserung stellte der Audio Guide dar, den der Round Table Club Ried 2004 dem Museum zur Verfügung stellte. Diese Abspielgeräte sind aber auch in die Jahre gekommen, und so musste ein zeitgemäßer Ersatz gefunden werden. Die Benutzerfreundlichkeit und Verbreitung der Smartphones hätten die Entscheidung erleichtert, auf teure Abspielgeräte zu verzichten, so die Initiatoren. Die technischen Voraussetzungen für ein Smartphone-basiertes System hat das Creativbureau Huntica aus Ried geschaffen, die Inhalte wurden von der Kulturabteilung der Stadt Ried erstellt.

Mehr als ein Jahr lang wurde daran gearbeitet, der Stadtrundgang und der Museumsrundgang sind ab sofort zu jeder Zeit und überall kostenlos in deutscher und englischer Sprache ganz einfach abrufbar. Es ist nicht notwendig, eine App zu installieren – man muss nur den QR-Code einlesen oder im Browser den passenden Link eingeben.

Eine weitere Neuerung ist der 3D-Rundgang für das Museum. Dieser sei via QR-Code bzw. die Website des Museums Ried abrufbar, so die Initiatoren. Man kann den Rundgang automatisch abspielen und wird so durch alle drei Museumsgeschoße geführt, oder man macht sich virtuell selbst auf den Weg und hört sich den einen oder anderen gesprochenen Text an. Der 3D-Rundgang wurde durch die Firma 08/17 von Erich Marschall erstellt.