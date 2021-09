Rieder Torhüter gehören zur Elite in Österreich

Fast wie am Schnürchen läuft es derzeit für die SV Guntamatic Ried. In der Bundesliga liegt die Kampfmannschaft auf dem dritten Platz, im Cup steht man im Achtelfinale. Die Jungen Wikinger holten aus den jüngsten fünf Partien in der Regionalliga Mitte vier Siege. Einen nicht unbeträchtlichen Anteil an den Erfolgen haben die Torhüter der Rieder Fußballer.