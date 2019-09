Rieder Tennis-Bezirksmeisterschaften: Georg Lindinger holte sich den Titel

Erstmals wurden die Rieder Tennis Stadt- und Bezirksmeisterschaften heuer über einen längeren Zeitraum ausgetragen. Die Hauptbewerbe starteten bereits Mitte Juli. Am vergangenen Wochenende gingen auf der Anlage des UTC Fischer Ried bei guten Bedingungen und herbstlichen Temperaturen die Finalspiele über die Bühne. Bei den Herren standen sich die beiden Oberliga-Spieler vom UTC Ried, Georg Lindinger und Philipp Möseneder, gegenüber. Dabei setzte sich der Favorit Lindinger in einem über weite Strecken sehr attraktiven Finale mit 6:2 und 6:2 durch. Möseneder hielt sehr gut dagegen, in den entscheidenden Momenten hatte aber der 33-Jährige, der seit 2018 für die Rieder spielt, die Nase vorne.

Im Herrendoppel-Finale kam es zum Duell zwischen der leicht favorisierten Paarung Philipp/Michael Möseneder und Florian Reiter/Thomas Streif.

Die Außenseiter, die den Bewerb in der Vergangenheit schon mehrfach für sich entscheiden konnten, hatten in diesem Endspiel mit 7:5 und 7:5 das bessere Ende für sich.

Bei den Damen duellierten sich mit Alina Denk (16) und Sofie Pasch zwei Talente des UTC Fischer Ried im Endspiel. Die als Nummer zwei gesetzte Denk behielt dabei gegen die als Nummer eins gereihte Pasch mit 6:4 und 6:2 die Oberhand.

Den B-Bewerb der Herren entschied Daniel Oberndorfer durch einen Drei-Satz-Sieg gegen Franz Doblhofer für sich.

Das Turnier für Spieler mit einer höheren ITN als fünf entschied Johann Storch für sich. Er schlug Lukas Erhardt im Endspiel mit 6:2 und 6:3.