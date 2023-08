Der 39. Weberzeile Stadtlauf in Ried am vergangenen Samstag war mit Sicherheit einer der heißesten in den vergangenen fast vier Jahrzehnten. Temperaturen von weit mehr als 30 Grad stellten die Teilnehmer in der aufgeheizten Rieder Innenstadt vor große Herausforderungen und körperliche Strapazen.