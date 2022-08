Rieder Stadtlauf: Heiße Duelle, kühle Abschnitte und neue Strecke

Sportliche Innviertler aller Altersklassen treffen sich am Samstag, 27. August, ab 15.30 Uhr zum Rieder Weberzeile Stadtlauf. Die neue Strecke führt wieder durch die Innenstadt und das Shopping Center Weberzeile. Bis zu fünf Mal, je nach Alter, Bewerb und Leistungsklasse, geht es für alle Laufbegeisterten im Rundkurs durch die Stadt.

Das Team der LAG Genböck Haus Ried arbeitet seit Wochen fieberhaft an den Vorbereitungen, um auch heuer wieder ein besonderes Laufevent für die gesamte Region auf die Beine zu stellen. Unter dem Motto "Teilnehmen ist wichtiger als siegen" bekommen alle Läuferinnen und Läufer, die das Ziel erreichen, eine Finisher-Medaille. Sechs altersgerechte Laufbewerbe für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren, ein neu geschaffener Walking-Bewerb über 2,9 Kilometer, der Hervis- und Firmenlauf über 4,3 Kilometer und der Weberzeile-Hauptlauf mit 7,2 Kilometer bieten für alle eine machbare Herausforderung.

Buntes Rahmenprogramm

Der Rieder Genussmarkt am Hauptplatz, eine Tombola, Kinderschminken, eine Fotobox in der Weberzeile sowie Stadionatmosphäre beim Start- und Zielbereich machen den 27. August zum Lauffest für die ganze Familie. So wird nicht nur die Teilnahme, sondern auch das Zusehen und Anfeuern zum Erlebnis. "Das gemeinsame Training, die spürbare Verbesserung der Gesundheit und Fitness sowie die Stimmung während des Events sind besondere Momente, die uns motivieren", sagt Christoph Vormair, Center-Manager Weberzeile.

Die Anmeldung zum Rieder Stadtlauf ist bis Freitag, 26. August, um 16 Uhr unter www.rieder-stadtlauf.at möglich. Die Startnummernausgabe findet am 27. August, ab 13.30 Uhr, direkt in der Weberzeile statt. Nähere Informationen unter www.rieder-stadtlauf.at.