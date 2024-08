Rieder Stadtlauf: Gummistiefel und Olympiasieger

Am Samstag geht zum 40. Mal der Rieder Weberzeile Stadtlauf über die Bühne. Die Idee, diesen Stadtlauf ins Leben zu rufen, hatten vor 41 Jahren die beiden Rieder Walter Krausmann und Franz Gattermann. "Wir unterhielten uns beim Auslaufen nach einem Rennen darüber, dass wir auch bei uns in Ried einen Lauf durchführen könnten. So kam der Stein ins Rollen", sagt Krausmann im Gespräch mit den OÖN. Als mit dem ehemaligen Intersport Krassler ein Sponsor gefunden war, stand dem Sportereignis nichts mehr im Wege.

Der Lauf sei damals ein Highlight für ganz Oberösterreich und das benachbarte Bayern gewesen und zog viele Top-Athleten an. "Es gab früher nicht so eine extreme Dichte an Läufen. Heutzutage gibt es fast jedes Wochenende mehrere Läufe. Die Auswahl ist groß", sagt Krausmann. Im Gegensatz zu heute gingen in den Anfangsjahren viele Läufer noch mit Gummistiefeln an den Start. "Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen", sagt Krausmann mit einem Lächeln. Er selbst war in den ersten zehn Jahren als Läufer mit von der Partie.

Danach wurden er und Franz Gattermann Tempoläufer. "Das war wichtig, denn viele der Starter gingen den Lauf zu schnell an und brachen im Laufe des Rennens ein", sagt Krausmann.

Olympiasieger in Ried

Franz Gattermann, der mehrere Jahre als Rennchef von Ski-Fischer fungierte, war es zu verdanken, dass in Ried auch viele Weltklasselangläufer am Start waren. Darunter zu finden sind unter anderem Jelena Välbe, Doppelolympiasiegerin im Langlauf, sowie Markus Gandler, einer der besten Langläufer Österreichs. "Für die Zuschauer war ihr Auftritt stets ein Highlight", sagt Krausmann.

Volksfeststimmung in Ried

Seit einigen Jahren führt die Strecke nicht mehr über den Rieder Hauptplatz, auch die Streckenlänge wurde von 10 auf 7,2 Kilometer verkürzt. Eine Tatsache, die Krausmann schade findet. "Früher waren entlang des Hauptplatzes viele Zuschauer. Er herrschte Volksfeststimmung", sagt Krausmann. Er selbst läuft nicht mehr mit, ist aber als Funktionär mit von der Partie.

Bei der 40. Auflage des Stadtlaufes werden mehr als 300 Läufer erwartet, wie Organisatorin Jasmin Vormair informiert. Mit den bisherigen Vorbereitungen zeigt sie sich zufrieden. "Alles läuft nach Plan. Wir erwarten ein spannendes Rennen", sagt Vormair.

Hauptlauf um 18.30 Uhr

Der Hauptlauf ist 7,2 Kilometer lang, führt unter anderem durch das Einkaufszentrum Weberzeile und beginnt um 18.30 Uhr. Los geht es vor der Weberzeile um 16.15 Uhr mit dem Sparefroh-Lauf. Die OÖN sind auch heuer als Medienpartner mit dabei.

Insgesamt gibt es beim Rieder Weberzeile Stadtlauf zehn verschiedene Läufe, unter anderem mehrere Nachwuchsbewerbe. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.rieder-stadtlauf.at

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic